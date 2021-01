Olivier Duhamel : Le frère de Camille Kouchner entendu par les enquêteurs

Le frère jumeau de Camille Kouchner, qui selon cette dernière a été agressé sexuellement à l'adolescence par leur beau-père, le politologue Olivier Duhamel, a été entendu jeudi par les enquêteurs, a rapporté l'AFP le 21 janvier 2021. Celui qui est surnommé "Victor" par Camille Kouchner dans le livre La Familia grande (Ed. Seuil) a été entendu par la Brigade de protection des mineurs (BPM) dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Paris le 5 janvier pour "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans".

L'enquête vise à vérifier si les faits, qui datent des années 80, sont prescrits depuis 2003. Dans un communiqué, le parquet de Paris a expliqué vouloir "faire la lumière" sur cette affaire et "identifier toute autre victime potentielle". La fille de l'ancien ministre Bernard Kouchner et de la professeure de droit Evelyne Pisier (morte en 2017), qui s'était remariée avec Olivier Duhamel, a pour sa part été interrogée par les policiers le 14 janvier dernier.

Depuis le 7 janvier et la parution du livre de Camille Kouchner, juriste de 45 ans, ces accusations suscitent un vaste débat et de nombreux témoignages sur l'inceste, notamment sur les réseaux sociaux via le mot-dièse #Metooinceste. L'ouvrage est quant à lui un best-seller assuré. Après les révélations, Olivier Duhamel a démissionné de l'ensemble de ses fonctions : outre la présidence de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), qui chapeaute Sciences Po, l'influent politologue a aussi quitté celle du club d'influence Le Siècle, ou encore ses émissions sur LCI ou Europe 1.

Plusieurs personnes de l'entourage de M. Duhamel, accusées d'avoir été au courant des faits depuis plusieurs années, ont par ailleurs été éclaboussées par le scandale. Le préfet d'Ile-de-France Marc Guillaume, membre du conseil d'administration du "Siècle" et ex-secrétaire général du gouvernement, a quitté l'ensemble des fonctions dans lesquelles il a travaillé avec Olivier Duhamel. L'ancienne ministre Elisabeth Guigou a, elle, quitté la présidence de la Commission sur l'inceste et les violences sexuelles subies pendant l'enfance. La presse a par ailleurs révélé que le directeur de Science Po, Frédéric Mion, aurait été informé dès 2019 des accusations portées contre M. Duhamel, ce qui a provoqué des appels à sa démission.