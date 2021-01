Olivier Duhamel accusé d'inceste par Camille Kouchner : "Beaucoup de gens savaient"

Avant même sa sortie le 7 janvier 2021, La Familia grande, le livre choc de Camille Kouchner, fait grand bruit. Dans son ouvrage, imprimé dans le plus grand secret par les éditions du Seuil, la fille de l'ex-ministre Bernard Kouchner et de l'universitaire Evelyne Pisier affirme que son beau-père Olivier Duhamel a abusé sexuellement de son frère jumeau "Victor" à la fin des années 1980, alors qu'il avait 13 ans. Des agressions répétées qui auraient duré au moins deux ans. Depuis la parution des premiers extraits dans Le Monde en début de semaine, il ne s'agit plus seulement d'un événement littéraire, mais d'une affaire judiciaire : le parquet de Paris a ouvert mardi une enquête préliminaire pour "viols et agressions sexuelles" visant le politologue.

Frère et soeur ont gardé ce terrible secret pendant plus de vingt ans, avant que "Victor" (nom fictif utilisé dans le livre) n'en parle finalement à sa mère (décédée en 2017). Leur tante, la comédienne Marie-France Pisier, est également mise au courant, ainsi que plusieurs membres de l'entourage et pourtant, l'omerta a tenu bon jusqu'à aujourd'hui. "Je ne révèle rien dans ce livre, tout le monde savait, y compris les amis de la famille", Camille Kouchner écrit-elle dans son livre. Une complicité silencieuse sur laquelle Ariane Chemin, grand reporter au Monde, est revenue lors de son passage dans l'émission C à vous sur France 5, mardi : "'Tout le monde' c'est compliqué, parce qu'il y a savoir et savoir. Il y a entendre une rumeur et savoir vraiment. Ceux qui les côtoyaient évidemment."

Selon Ariane Chemin, ce lourd secret était partagé par "des centaines de personnes" avant d'être révélé dans La Familia grande : "Je suis fascinée de voir qu'en quelques heures, le nombre de personnes qui vous disent 'Mais tu ne savais pas ?' Non. Beaucoup de gens savaient." Pour la reporter, ces personnes complices de cette "histoire de silence imbriqué" faisaient partie de "l'élite bourgeoise de gauche qui côtoyait les Pisier-Kouchner, Pisier-Duhamel", notamment en partageant des vacances d'été dans le Sud, dans la maison d'Olivier Duhamel à Sanary-sur-Mer.

Ce n'est pas une surprise

La politologue Janine Mossuz-Lavau faisait partie de ces proches dans la confidence. Cette directrice de recherche au CNRS et amie d'Evelyne Pisier a en effet indiqué au Parisien avoir eu connaissance des faits entre 2008 et 2009, après les révélations de "Victor" à sa mère. "Ce n'est pas une surprise. La question que je me posais n'était pas de savoir si ça sortirait mais quand", a-t-elle commenté. L'historien Patrick Rotman, ancien ami d'Olivier Duhamel, avait quant à lui été mis au courant par l'actrice Marie-France Pisier en 2010, soit un an avant sa mort mystérieuse. "Ce n'était pas à moi ou n'importe qui d'autre de prendre la décision de parler. C'est à la victime qu'il appartient de rendre la chose publique ou non", a-t-il affirmé à nos confrères.

C'est en revanche la "sidération" pour le philosophe Luc Ferry, autre ami du passé d'Olivier Duhamel. De son côté, l'ex-ministre de la Justice Elisabeth Guigou affirme elle aussi qu'elle ignorait tout ce secret de famille : "Elle a découvert cette histoire terrifiante dans la presse", a rapporté son entourage, en précisant qu'elle avait fait part de son soutien à Camille Kouchner.