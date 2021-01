Marie-France Pisier, son neveu victime d'inceste : la cause de sa mort remise en question

Le 24 avril 2011, en pleine nuit, la comédienne alors âgée de 66 ans a été retrouvée noyée au fond de la piscine de sa villa de Saint-Cyr-sur-Mer par son mari, Thierry Funck-Brentano. La tête et les épaules de Marie-France Pisier étaient coincées sous une lourde chaise en fer forgé. La piste de l'accident a été écartée pour privilégier celle du suicide, suite à des analyses médico-légales révélant un taux d'alcool important et la présence d'antidépresseurs et d'antalgiques. Une hypothèse renforcée par le fait que l'actrice souffrait d'une récidive du cancer du sein. Mais l'enquête est fermée sans conclusion précise et la cause de la mort de Marie-France Pisier reste floue.

Vous vous en prendrez à Olivier quand je ne serai plus là

Dix ans plus tard, les révélations de sa nièce questionnent à nouveau les circonstances de cette disparition. A en croire le témoignage de Camille Kouchner, sa mère Evelyne "pensait que Marie-France s'était plutôt suicidée". Un geste en partie motivé par ce secret de famille, trop lourd à porter ? A l'époque, une amie de Marie-France Pisier avait affirmé aux enquêteurs qu'il fallait chercher du côté de la brouille entre les deux soeurs, en mentionnant le nom d'Olivier Duhamel... "Victor" a même été entendu par la brigade des mineurs, mais il a refusé de porter plainte par peur de "foutre en l'air" sa vie.

La disparition de Marie-France Pisier a poussé "Victor" a révéler son terrible secret à son père, Bernard Kouchner. "On avait peur qu'il l'apprenne autrement, sa jumelle a-t-elle expliqué à L'Obs. Il trouvait ça insupportable, voulait casser la gueule de mon beau-père. Mon frère aîné et moi lui avons alors dit qu'il fallait, malgré la colère, respecter le tempo et la volonté de mon frère jumeau." Pour ce qui est de leur relation avec leur mère Evelyne Pisier, frères et soeur se sont éloignés. Camille Kouchner a tout de même revu sa mère quelques jours avant son décès, survenu en février 2017. "Je sais très bien que vous vous en prendrez à Olivier quand je ne serai plus là", lui a-t-elle lancé.

C'est finalement en parlant de ce douloureux secret de famille à ses propres enfants, il y a près d'un an, que Camille Kouchner a décidé de tout raconter dans un livre. "J'avais besoin de leur montrer qu'on n'allait pas tous rester emprisonnés dans le silence", a-t-elle expliqué à L'Obs. Avec ce livre, la juriste espère "affranchir" et "libérer" tous les membres de sa famille. De son côté, "Victor" "ne souhaite que la paix" : "Trente-deux ans plus tard, c'est un survivant. Nous sommes des fugitifs de l'inceste, des affranchis."