Olivier Duhamel accusé d'inceste par sa belle-fille : Bernard Kouchner réagit

La publication des bonnes feuilles de La Familia grande lundi par Le Monde a fait l'effet d'une bombe. Dans ce nouvel ouvrage à paraître le 7 janvier 2021 aux Editions du Seuil, la juriste et spécialiste du droit du travail Camille Kouchner affirme que durant son adolescence, son frère jumeau a été victime d'inceste de la part de leur beau-père Olivier Duhamel, constitutionnaliste et politologue renommé. Avec leur frère aîné Julien, Camille et son jumeau (qu'elle appelle "Victor" dans son livre), sont les enfants du médecin et ancien ministre Bernard Kouchner, nés de son premier mariage avec l'écrivaine Evelyne Pisier. Cette dernière, décédée en 2017, s'était remariée avec Olivier Duhamel à la fin des années 1980.

"Un lourd secret qui pesait sur nous depuis trop longtemps a été heureusement levé", Bernard Kouchner a-t-il commenté dans un communiqué transmis par son avocate Maryline Lugosi. "J'admire le courage de ma fille Camille", a ajouté le cofondateur de Médecins sans frontières, âgé de 81 ans. Une démarche également soutenue sur Twitter par Alexandre Kouchner, 34 ans, le benjamin de l'ex-ministre né de sa relation avec la journaliste Christine Ockrent : "J'aime mes frères et ma soeur. Je salue leur courage et soutiens leur choix de briser le silence. Il faut toujours écouter, entendre et protéger celles et ceux qui ont souffert et souffrent. Pour tout le reste, je vous renvoie au livre. Que tous les bourreaux tremblent."

De son côté, contacté lundi par L'Obs, Olivier Duhamel s'est refusé à tout commentaire. "Je ne réagis pas et je n'ai rien à dire, a-t-elle rétorqué. Non, je n'ai rien à dire sur ce qui, de toute façon, sera, je ne sais pas, n'importe quoi, déformé ou quoi. Merci." Dans la foulée, le président de la Fondation nationale des Sciences politiques (FNSP) et président du conseil d'administration du Siècle, âgé de 70 ans, a fait savoir sur Twitter qu'il démissionnait de ses fonctions.

Selon les informations du Parisien publiées mardi, "Olivier Duhamel va également quitter ses fonctions d'animateur pour la station de radio Europe 1. La chaîne LCI, au sein de laquelle il officie en tant que chroniqueur, lui cherche un remplaçant."