Olivier Duhamel accusé d'inceste sur son beau-fils : le parquet de Paris ouvre une enquête

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que la justice ne réagisse : moins de 24 heures après la publication des premiers extraits du livre La Familia grande, dans lequel Camille Kouchner accuse son beau-père Olivier Duhamel d'inceste sur son frère jumeau, une enquête pour "viols et agressions sexuelles" a été ouverte. Une information confirmée ce 5 janvier 2021 par l'AFP, soit deux jours avant la publication de l'ouvrage aux Editions du Seuil.

"A la suite de la publication des différents articles de presse le 4 janvier mettant en cause Olivier Duhamel, le parquet de Paris a ouvert ce jour une enquête des chefs de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans", a précisé dans un communiqué le procureur de Paris Rémy Heitz. Selon BFMTV, les investigations ont été confiées à la Brigade de protection des mineurs de la police judiciaire. Cette dernière doit ainsi "faire la lumière sur ces faits" et doit s'attacher "à identifier toute autre victime potentielle et à vérifier l'éventuelle prescription de l'action publique", a fait savoir le parquet.

Dans son ouvrage à paraître, la juriste et spécialiste du droit du travail Camille Kouchner (45 ans), fille de l'écrivaine Evelyne Pisier et de l'ex-ministre Bernard Kouchner, affirme qu'à la fin des années 1980, son frère jumeau a subi de multiples agressions sexuelles de la part de leur beau-père Olivier Duhamel et ce, pendant au moins deux ans. Le politologue aurait eu pour sinistre habitude de se rendre le soir venu dans la chambre de son beau-fils alors âgé de 13 ans et d'abuser de lui.

Frère et soeur ont longtemps gardé ce terrible secret avant d'en parler à leurs parents, à la fin des années 2000. Si Bernard Kouchner a respecté le désir de son fils de garder le secret malgré la colère, Evelyne Pisier aurait quant à elle pris la défense de son mari et contribué au maintien de l'omerta, allant jusqu'à tenir ses enfants pour responsables...

Je n'ai rien à dire sur ce qui, de toute façon, sera déformé

Olivier Duhamel a été informé de la publication du livre de sa belle-fille il y a seulement trois jours. Contacté par L'Obs lundi, le constitutionnaliste de 70 ans s'est refusé à tout commentaire. "Je ne réagis pas et je n'ai rien à dire, a-t-elle rétorqué. Non, je n'ai rien à dire sur ce qui, de toute façon, sera, je ne sais pas, n'importe quoi, déformé ou quoi. Merci."

Dans la foulée, le président de la Fondation nationale des Sciences politiques (FNSP) et président du conseil d'administration du Siècle a fait savoir sur Twitter qu'il démissionnait de ses fonctions, avant de supprimer son compte. Selon les informations du Parisien publiées mardi, "Olivier Duhamel va également quitter ses fonctions d'animateur pour la station de radio Europe 1. La chaîne LCI, au sein de laquelle il officie en tant que chroniqueur, lui cherche un remplaçant."