Camille Kouchner "extrêmement stressée" par le succès de son livre "La Familia grande"

Même l'éditeur n'avait pas prévu un tel succès : moins d'une semaine après sa sortie en librairies, le livre révélations de la juriste Camille Kouchner, intitulé La Familia grande (éditions du Seuil), est déjà un best-seller. Dans son premier ouvrage, la fille de Bernard Kouchner et Evelyne Pisier raconte les abus sexuels que son frère jumeau aurait subis pendant son adolescence, à la fin des années 1980, de la main de leur beau-père Olivier Duhamel. Un douloureux secret de famille trop longtemps préservé, qui a déjà fait réagir le Parquet de Paris, tout en attisant la curiosité de nombreux Français.

Comme l'a rapporté Le Parisien ce 13 janvier 2021, le succès du livre "dépasse toutes les prévisions de son éditeur" : "Le Seuil avait prévu un premier tirage à 70 000 exemplaires et une mise en place en librairie à 52 000, ce qui est déjà considérable pour un premier livre, ont expliqué nos confrères. La maison d'édition nous a indiqué que le tirage était déjà passé de 70 000 à 170 000 le jour même de la sortie, en raison des demandes des libraires (...). Le tirage s'élève dorénavant à 225 000 exemplaires." L'engouement autour de La Familia grande rappelle celui provoqué par Le Consentement (éd. Grasset) de Vanessa Springora, il y a pile un an. Dans son livre, l'écrivaine et réalisatrice française y dénonçait le comportement de l'auteur Gabriel Matzneff, qui l'a séduite alors qu'elle était adolescente.

En plus d'une triste similarité de récit, les stratégies de communication autour des deux ouvrages sont semblables, comme l'a fait remarquer le Parisien, "avec une parole très rare et choisie". Comme Vanessa Springora avant elle, Camille Kouchner n'accordera qu'une seule interview à François Busnel dans La Grande librairie, ce mercredi 13 janvier 2021 sur France 5. "Le dispositif sera identique pour chacune à un an d'écart : unique invitée, entourée de deux spécialistes, sur la pédophilie pour Springora, sur l'inceste pour Camille Kouchner", ont annoncé nos confrères. Une première prise de parole face caméras qui ne doit pas arranger les nerfs de l'autrice et juriste, qui serait déjà "extrêmement stressée par la vague provoquée par son livre".

De son côté, Olivier Duhamel s'est refusé à tout commentaire suite à la sortie de La Familia grande. Contacté par L'Obs, le politologue et constitutionnaliste de 70 ans a affirmé : "Je ne réagis pas et je n'ai rien à dire. Non, je n'ai rien à dire sur ce qui, de toute façon, sera, je ne sais pas, n'importe quoi, déformé ou quoi. Merci." Dès la parution des premiers extraits du livre, le président de la Fondation nationale des Sciences politiques (FNSP) et président du conseil d'administration du Siècle a fait savoir sur Twitter qu'il démissionnait de ses fonctions, avant de supprimer son compte. Il a également quitté ses postes d'animateur et chroniqueur pour Europe 1 et LCI.

Olivier Duhamel reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés dans cette affaire.