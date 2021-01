Carole Bouquet seule et tiraillée pendant le confinement... au point de "parler aux arbres"

Etre indépendante oui, mais vivre seule, non merci ! Dans une nouvelle interview accordée au magazine Télé Star du 25 janvier 2021, Carole Bouquet s'est confiée sur le poids de la solitude, auquel elle a été confrontée pendant le confinement. L'actrice se sentait si seule dans sa maison en Sicile qu'elle s'est tournée (littéralement) tournée vers la nature.

"Je vis mal de ne pas avoir les gens en face de moi, de ne pas pouvoir les embrasser, toute cette distance qui nous est imposée. Peut-on vivre comme ça, mais si c'est d'autre part souhaitable ? Ça tiraille de tous les côtés, a d'abord confié la star de 63 ans. Il y a à la fois cette nécessité de ne pas se voir, de ne pas se toucher car cela peut représenter un danger qui peut même conduire jusqu'à la mort, et de l'autre, cela peut aussi entraîner certaines réactions comme "je vais mourir de ne plus pouvoir"." Privée de ses proches alors qu'elle s'était réfugiée dans sa maison de Sicile, sur l'île de Pantelleria, Carole Bouquet a comblé ce manque de façon... naturelle !

"Je parlais aux arbres. Mais c'était de parler aux êtres humains dont j'avais envie. La privation de l'autre comme actuellement fait remonter énormément de fragilités, d'inquiétudes, a expliqué celle qui assure la promotion de la nouvelle série En Thérapie (Arte). La série est, malheureusement, particulièrement pertinente en ce moment." Déjà en septembre dernier, l'ex-James Bond Girl avait évoqué cette douloureuse solitude lors d'une interview avec le magazine Gala : "Disons-le, je n'ai jamais vécu seule ! Je suis extrêmement indépendante, c'est vrai, et je le revendique un peu trop, ce qui agace souvent les hommes, mais je ne suis pas tellement faite pour vivre seule."

Une mamie attentionnée, mais soucieuse

Proche de ses fils Dimitri Rassam (le mari de Charlotte Casiraghi) et Louis Giacobetti, Carole Bouquet est une grand-mère attentionnée avec ses petits-enfants : "J'ai adoré la petite enfance de mes enfants. J'ai adoré regarder le monde à travers leurs yeux. Et quand je joue avec mes petits-enfants, je retrouve cette sensation. Le temps s'arrête", l'actrice avait-elle ajouté.

Mais c'est avec une certaine inquiétude que Carole Bouquet pense à l'avenir de ses descendants. "Je n'aime pas le monde dans lequel vivent en ce moment mes enfants et mes petits-enfants", avait ajouté l'ambassadrice Chanel. "Ma génération a connu l'insouciance, on croyait que la paix gagnerait tous les pays (...). On portait le rêve d'un monde meilleur... Là, je ne vois pas beaucoup d'espace pour rêver..."