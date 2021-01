Carole Bouquet et sa belle-fille Charlotte : la comédienne ose une comparaison très flatteuse

L'image de la belle-mère acariâtre est tellement surfaite ! Carole Bouquet, par exemple, entretient des relations divines avec les compagnes de ses deux fils. C'est ce qu'elle a confirmé, en pâmoison devant un tableau datant de la Renaissance italienne, dans l'émission 20h30 le dimanche, le 17 janvier 2021. "J'ai une belle-fille qui ressemble à ça, a-t-elle expliqué à Laurent Delahousse en observant ce chef-d'oeuvre. Elle regarde peut-être la télévision ce soir. Elle s'appelle Charlotte, la Charlotte de Louis. Elle ressemble à un Botticelli. Là, on ne voit pas bien mais ce sont ses cheveux blonds ondulés. Elle est baignée de lumière." Ce n'est pas tous les jours qu'on peut être comparé au Printemps du peintre !

Carole Bouquet est maman de deux enfants, tous deux en couple avec une Charlotte ! Une coïncidence "amusante", comme elle le précisait dans les colonnes de Paris Match en 2018. Dimitri Rassam, producteur de cinéma, a rejoint la couronne monégasque en épousant Charlotte Casiraghi le 1er juin 2019 à Monaco - ils ont un fils ensemble nommé Balthazar. Quant à Louis, 33 ans, il affronte le quotidien auprès de sa douce, la photographe Charlotte Tarbouriech, à laquelle il s'est uni à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, en juin 2018. Il y a peu de temps, la famille s'est, d'ailleurs, à nouveau agrandie.

On était enfermés dans un appartement...

En septembre 2020, Louis Giacobetti a effectivement eu une petite fille qu'il a appelé, avec sa chère et tendre, Paloma. Le couple, déjà parent d'une petite Gaia, a néanmoins eu besoin de Carole Bouquet pour s'assurer que tout se déroule à merveille. Coup du sort, la France était confinée durant les premières heures de cette adorable poupée. "J'ai des fils qui sont de très bons pères et des belles-filles qui sont de très bonnes mères, expliquait la comédienne au magazine Gala. On était dans des conditions merveilleuses. Mais enfermés dans un appartement..." C'est le bouquet !