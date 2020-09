Carole Bouquet grand-mère pour la 4e fois : un nouveau bébé dans la famille

Le confinement n'a pas été un moment difficile pour Carole Bouquet et sa famille, il a aussi apporté son lot de bonheur. L'actrice de 63 ans est devenue grand-mère pour la quatrième fois.

L'heureuse nouvelle est annoncée au détour d'une interview accordée au magazine Gala par la star de la nouvelle saga de TF1, Grand Hôtel. Dans le numéro du 17 septembre 2020, on apprend qu'un nouveau bébé a pointé le bout de son nez durant le confinement, une petite Paloma. Cette dernière est la fille de Louis Giacobetti (né en 1987 de l'amour de Carole Bouquet pour le photographe et réalisateur Francis Giacobetti) et de sa femme Charlotte. Paloma n'est pas le premier enfant du couple. Louis et Charlotte sont déjà les parents d'une petite Gaia née en décembre 2018. Carole Bouquet a passé le confinement avec eux, à Paris. "On était dans des conditions merveilleuses, mais enfermés dans un appartement", confie l'actrice à Gala. Elle a ainsi pu vivre les dernières semaines de grossesse de sa belle-fille.

Louis Giacobetti et Charlotte Tarbouriech sont mariés depuis deux ans. Ils se sont unis en juin 2018 à la Trinité-sur-Mer (Morbihan) en présence du grand frère du marié, Dimitri, et de Charlotte Casiraghi, comme l'avait rapporté à l'époque Ouest-France.

Ses deux fils ont à présent deux enfants. Dimitri Rassam, 38 ans, fils du producteur Jean-Pierre Rassam, est le papa d'une fille prénommée Darya, née en 2011 de son union avec le mannequin Masha Novoselova, et de Balthazar, qu'il a eu en 2018 avec Charlotte Casiraghi. "J'ai des fils qui sont de très bons pères et des belles-filles qui sont de très bonnes mères", confie avec amour Carole Bouquet dans son entretien avec Gala. L'actrice y raconte également que sa petite-fille Darya l'appelle "Cayole". Quand elle était bébé, elle "n'arrivait pas à prononcer les 'r'". Une mignonnerie qui est restée : "J'ai trouvé ça tellement mignon."

