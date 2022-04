Diaporama Frederic Pierrot : L'acteur d'En Thérapie est grand-père !

13 / 13

No Web - Frédéric Pierrot Une vie après sur Arte - Photocall lors du deuxième jour du 20ème festival international du film de La Rochelle. Le 13 septembre 2018 © Christophe Aubert via Bestimage

Celebs attending the day 2 photocall of 20th Festival of TV Fictio in La Rochelle, France, on September 13, 2018.