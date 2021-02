Frédéric Pierrot (En thérapie) : Qu'a pensé son propre psy de cette prestation encensée ?

La France se plonge dans un confortable canapé, le 4 février 2021. Arte diffuse les cinq premiers épisodes de la série En thérapie, dont Frédéric Pierrot est la pierre centrale. Et pour cause, il interprète Philippe Dayan, un psychothérapeute installé près de la place de la République, qui reçoit un patient par épisode. Au programme, un couple qui se déchire, une adolescente qui veut en finir avec la vie ou encore un agent de la BRI traumatisé par les attentats du 13 novembre 2015. À 60 ans, ce couteau-suisse des écrans français obtient, pour la première fois, la tête d'affiche.

Il faut dire qu'il a su obtenir la confiance d'Eric Toledano et d'Olivier Nakache, puisque Frédéric Pierrot a tourné pour eux, en 2018, dans le film Hors Norme. C'est donc sa voix, apaisante, qui sera la principale protagoniste du show, qui mettra en scène tout un panel de talents tricolores : Carole Bouquet, dans le rôle de la psy du psy, mais aussi Mélanie Thierry, Pio Marmaï, Clémence Poésy ou encore Reda Kateb. Et l'exercice est périlleux. Les 35 épisodes qui composent cette première saison, il les a tournés en restant vissé à son siège, comme l'ont fait les héros des versions israélienne, américaine et italienne avant lui. "Ces acteurs ont eu des moments difficiles et c'est pour ça qu'Eric et Olivier étaient très attentifs, explique-t-il dans le journal Le Parisien. Même mes partenaires s'inquiétaient pour moi. Reda m'a dit un jour : 'Tu t'en prends vraiment plein la gueule !'"

La série est bien pour la psychanalyse

La série est devenue un véritable phénomène de mode sur les réseaux sociaux, les internautes ayant tous l'envie de confesser leurs craintes à Frédéric Pierrot. Il est fort à parier que la série prenne encore de l'ampleur une fois diffusée. Même le thérapeute de l'acteur a validé les quelques épisodes qu'il a pu visionner en avant-première. "La série est bien pour la psychanalyse", aurait-il expliqué. C'est tout ce qui compte pour son interprète principal, suivi depuis qu'il a voulu être exempté de service militaire, qui espère banaliser ce genre de prises en charge. "En tournant, j'ai pensé aux taiseux du pays de Caux, d'où je viens, à ces paysans qui ont des vies très dures, précise-t-il. Ce serait bien qu'il y ait moins de résistance vis-à-vis de la psychanalyse, qui n'est pas un truc d'intellos parisiens." Rendez-vous, le 4 février 2021, sur Arte...

