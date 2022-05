Lou Doillon enceinte : proche de l'accouchement, elle expose son ventre très rond à une soirée mode

C'est le 18 mars dernier que Lou Doillon avait annoncé être enceinte de son deuxième enfant, en publiant une vidéo. "Oops I did it again" ("Oups, j'ai recommencé"), avait-elle écrit à l'époque. Quelques jours plus tard, elle s'était présentée dans un look pour le moins spécial au dîner de l'association AEM (Un Avenir pour les Enfants du Monde) organisé au profit des enfants du Rwanda, au Pavillon Ledoyen à Paris. Elle portrait un leggin coloré et un petit haut, une tenue confortable qui laissait largement apparaître ses jolies formes de femme enceinte. Peu de temps après, elle s'était dévoilée topless sous une salopette sur Instagram. Autant de preuves que Lou Doillon vit une grossesse pleinement épanouie.