Lou Doillon est enceinte de son 2e enfant ! Jolie vidéo de son ventre déjà bien rond

La famille Doillon s'agrandit ! Dans quelques mois, Jane Birkin sera à nouveau grand-mère. Sa fille, Lou Doillon, née de son histoire avec le réalisateur Jacques Doillon, a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux. Sur Instagram ce vendredi 18 mars, la chanteuse a posté une vidéo d'elle torse nu, du tulle blanc posé sur la poitrine et mettant en valeur un ventre de future maman déjà bien développé.

En légende de ces images si précieuses, le poème Metaphors de Sylvia Plath et un hashtag qui confirme cette nouvelle grossesse - même si on n'avait pas vraiment besoin d'une preuve de plus : "Oops I did it again" ("Oups, j'ai recommencé"). À 39 ans, Lou Doillon s'apprête donc à pouponner pour la seconde fois de sa vie puisqu'il y a près de vingt ans, elle mettait au monde son fils, prénommé Marlowe Jack Tiger Mitchell, né de sa relation avec le musicien John Ulysses Mitchell.