Lou Doillon : Son fils Marlowe (son portrait craché) a déjà 19 ans, l'âge où elle l'a eu

Certaines dates ne nous rajeunissent pas et font prendre conscience que le temps a passé vite, très vite. Presque deux décennies se sont écoulées depuis que Lou Doillon est devenue maman pour la première fois. La chanteuse et actrice de 38 ans en avait 19 lorsqu'elle a donné naissance à son fils Marlowe, fruit de son amour pour le musicien franco-américain John Ulysses Mitchell.

Lundi 12 juillet 2021, la fille de Jane Birkin et Jacques Doillon était d'humeur nostalgique, et pour cause, Marlowe a eu 19 ans. Depuis le Festival Cannes, au lendemain de son apparition glamour à la soirée Kering "Women In Motion" organisée en marge du grand évènement de la Croisette, Lou Doillon s'est saisie de sa page Instagram pour publier plusieurs photos de famille. Dans sa story, elle a multiplié les images remontant de la naissance de Marlowe à ses 19 ans. Comment ne pas être émus par la photo de Lou Doillon assoupie avec son bébé, un cliché en noir et en blanc qui témoigne de ces nombreuses années qui ont passé.

La petite soeur de Charlotte Gainsbourg a également partagé une photo de son fils qui est son portrait craché. "19 ! J'ai connu autant le monde avec toi à mes côtés que sans toi. J'avais 19 ans quand je t'ai eu. 19 années bénies avec toi", commente Lou Doillon en légende de cette photo, ajoutant des mots de William Shakespeare, le sonnet 19, qui est l'un des 154 écrits par le dramaturge et poète.