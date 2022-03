Serge Gainsbourg maniaque ? Ce qu'il ne supportait pas que l'on fasse chez lui

Ce n'est plus qu'une question de temps ! Le domicile deSerge Gainsbourg, occupé par l'artiste pendant plus de vingt ans, a été transformé en musée par sa fille Charlotte, née de sa relation avecJane Birkin. L'ouverture est prévue au printemps et les derniers détails sont en train d'être peaufinés. Ce temple, Serge Gainsbourg lui-même ne savait pas comment le définir : "Je ne sais pas ce que c'est : un sitting-room, une salle de musique, un bordel, un musée" avait-il déclaré dans l'émission L'invité du jeudi en 1979. Une chose est sûre, "bordel" n'était pas vraiment le mot adéquat. Jane Birkin en sait quelque chose. Elle, qui a vécu dix ans avec l'artiste, s'est souvenue de cet endroit si spécial dans lequel elle a elle aussi vécu. Et autant dire que son intérieur, Serge Gainsbourg y tenait plus qu'à n'importe quoi d'autre.

Sur le plateau de C à Vous ce jeudi 10 mars, Jane Birkin a évoqué le côté maniaque du propriétaire de la rue de Verneuil à Paris : "Il ne fallait toucher à rien ! [...] C'était l'intérieur de sa tête en fait, il ne supportait pas le désordre, il disait qu'il deviendrait fou parce qu'il y avait déjà un désordre dans sa tête. C'était son musée déjà et Charlotte est la fille prodigue qui a fait que ça devient un musée après trente ans, un peu comme La Belle au bois dormant. S'il y avait eu des épines autour de la maison 5 bis rue de Verneuil et que personne n'y avait touché depuis qu'il est allé se coucher, c'est le même effet quand on rentre dedans."

Jane Birkin s'est dit subjuguée par le résultat des longues années de travail de sa fille Charlotte, en hommage à son père : "Les gens vont être éblouis ! C'est d'un tel esthétisme, c'est d'une telle beauté." Elle a été l'une des premières à le découvrir et n'en revient toujours pas de l'authenticité qu'a gardée ce lieu emblématique de sa vie : "Vous vous diminuez un peu comme quand on rend visite aux lieux où on a grandi quand on était enfant. C'est la même sensation étrange, celle de devenir toute petite. Dans la maison de Serge, c'est juste imaginer dans la cuisine qu'il y avait lui, Kate, Charlotte, moi, le bull terrier Nana. Et on était là, avec le poulet qui tourne, en regardant L'école des fans devant la télévision, sur la table en verre devant le frigidaire en verre. Et tout ça, c'est la taille d'un quart de cette table [celle du plateau de C à Vous, ndlr] tellement c'est charmant, tellement c'est petit. Donc en effet, c'est très précieux." Des souvenirs qu'elle va devoir partager désormais, n'en déplaise à Bénabar.