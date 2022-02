"Je sais que ça va énerver pas mal de monde" : Bénabar sans pitié avec un chanteur culte

Invité, le jeudi 3 février, de l'émission En aparté, le chanteur Bénabar a, évidemment, parlé musique. Il est revenu sur la parution de son dernier disque intitulé On lâche pas l'affaire, sorti l'an dernier ; tout comme le projet Indocile heureux. Un album sur lequel on peut retrouver un duo avec Renaud. Pour l'artiste, pas de doute, son aîné est un monstre sacré de la chanson française, bien plus qu'une autre figure pourtant incontournable sur les ondes...

Bénabar (52 ans) voue une véritable admiration à son confrère Renaud (69 ans) - qui a repris une vie plus saine après les excès - et ne s'en cache pas. Alors que l'animatrice lui demandait, à titre comparatif, si le match était "plié d'emblée" entre Renaud et Gainsbourg, pour le chanteur il n'y a pas photo ! "Ah oui, moi je fais partie de cette minorité de l'humanité qui n'aime pas Gainsbourg. J'ai jamais été touché... C'est pas une croisade et je reconnais qu'il y a du talent, mais j'ai jamais été fan", a-t-il d'abord expliqué pour justifier sa préférence.

Mais Bénabar, de son vrai nom Bruno Nicolini, a ensuite enfoncé le clou en détaillant tout ce qu'il n'aime pas autour du défunt Serge Gainsbourg, mort en 1991 ; sa fille Charlotte prépare l'ouverture d'un musée à sa gloire, à Paris. "Et puis ça m'a toujours un peu gonflé le personnage Gainsbarre. Et puis le culte, c'est peut-être le costume posthume qu'il y a eu autour de lui qui m'a gonflé, comme si c'était l'alpha et l'omega de la chanson française, ce que je ne pense pas du tout. Je trouve qu'il y a beaucoup de facilités (...) Je sais que ça va énerver pas mal de monde de dire ça", a-t-il ajouté.

Bénabar ne devrait donc pas reprendre de chansons de Gainsbourg lors de sa tournée, lui qui se produit actuellement un peu partout en France. Le chanteur est notamment attendu sur la scène mythique de l'Olympia de Paris, le 1er avril prochain. Il prévoit d'aller à la rencontre de ses fans jusqu'à la fin de l'été, son ultime représentation étant programmée pour le mois de septembre.