Lou Doillon enceinte : un look spécial pour sa 1ere apparition après l'annonce

Rihanna, Amel Bent, Vitaa, Nabilla... Les internautes suivent les grossesses de stars avec la plus grande attention ! Lou Doillon a rejoint la liste. La chanteuse et fille de Jane Birkin est également enceinte et attend son deuxième enfant. Elle a réalisé sa première apparition publique depuis son annonce, et portait à cette occasion une tenue exposant son ventre rond.

Jeudi soir (24 mars 2022), Lou Doillon était au Pavillon Ledoyen, Avenue Dutuit, dans le 8e arrondissement de Paris. Elle a assisté au gala annuel de l'association AEM (Un Avenir pour les Enfants du Monde), créée par la fondatrice du magazine de mode Numéro, Babeth Djian, au profit des enfants du Rwanda. En plus d'apporter son soutien à l'initiative de Babeth Djian, l'événement était l'occasion pour Lou de réaliser sa première apparition officielle suite à l'annonce de sa grossesse.

Au gala de l'association AEM, Lou Doillon a croisé du beau monde, à commencer par Babeth Djian en personne. La chanteuse est également tombée sur son amie créateur de mode Haider Ackermann. Ce dernier a certainement apprécié sa tenue du soir, entièrement signée Gucci et notamment composée d'une brassière jaune fluo et d'un legging rose, issus de la collection printemps-été 2022 de la maison italienne.