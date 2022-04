Lou Doillon enceinte : nue sous sa salopette, elle dévoile son ventre déjà très arrondi

Par Samya Yakoubaly Rédactrice Cinéphile, elle adore regarder des bande-annonces et des moments historiques à la télévision. Le prochain James Bond ou le discours d’investiture de Barack Obama lui donnent les mêmes frissons.

La fille de Jacques Doillon et de Jane Birkin s'approche des 40 ans avec une heureuse nouvelle : une grossesse. En effet, l'artiste de 39 ans attend son deuxième enfant et affiche son joli ventre qui s'arrondit de façon toujours stylée et créative.

Animatrice enthousiaste de son compte Instagram, l'artiste Lou Doillon a publié une nouvelle photo qui a conquis ses followers ce 2 avril 2022. La chanteuse de 39 ans a dévoilé un cliché magnifique d'elle en noir et blanc, portant une salopette et rien d'autres que son baby bump qui s'arrondit. La fille de Jane Birkin attend en effet son second enfant, elle qui est déjà maman de Marlowe Jack Tiger né en 2002 de son histoire d'amour avec le musicien John Ulysses Mitchell. Si l'on sait que les deux enfants auront vingt ans d'écart, l'identité du papa de bébé reste encore inconnue.

Artiste aux multiples facettes, Lou Doillon vit cette nouvelle grossesse sous le signe de la bonne humeur et du style. En effet, cette férue de mode a révélé dans un premier temps sa grossesse avec une vidéo chic, jouant avec une mousseline de tulle. Il y a peu, la fille du cinéaste Jacques Doillon a réalisé sa première apparition publique au Pavillon Ledoyen pour le gala annuel de l'association AEM (Un Avenir pour les Enfants du Monde) vêtue d'une brassière et de leggings fluos, un ensemble signé Gucci, maison dont elle est l'une des précieuses égéries. Audacieuse et heureuse, Lou Doillon répand sa joie de vivre à travers ses publications. Son dernier post semble être une photographie réalisée par son amie finlandaise Sanna Saastamoinen-Barrois, qui se présente sur Instagram comme une réalisatrice, photographe et avocate de la terre. Jeune maman à 19 ans pour son premier enfant, Lou Doillon vit désormais une nouvelle grossesse à l'aube de son 40e anniversaire, deux expériences qui lui apportent l'enrichissement et l'épanouissement qu'elle sait retranscrire à travers sa musique mais aussi le dessin.

"Ce n'est pas toujours facile d'être créative et de créer littéralement, mais je pense qu'après des années à atteindre presque ce qui sont devenues mes 'visions du dessus', être enceinte fait sens et m'offre un point de vue spécial. Voici un des extraits de la série 'vision du dessus (avec ventre)'", explique poétiquement Lou Doillon en légende de sa réalisation dessinée.