Laura Smet annonce une bonne nouvelle après des mois d'absence !

Le printemps, c'est la saison des amours mais aussi des bonnes nouvelles. Les fans de Laura Smet l'ont constaté ce lundi 21 mars. En manque de la comédienne depuis son retrait des réseaux sociaux l'été dernier, les soutiens de la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday ont enfin eu de quoi sourire. Un signe de vie de la star sur Instagram est venu illuminer leur journée. L'actrice de 38 ans a posté un cliché représentant une salle de théâtre et pas n'importe laquelle : celle du théâtre du Montparnasse à Paris dans laquelle elle donnera prochainement la réplique à Jean-Pierre Darroussin dans Le Principe d'incertitude. C'est avec une grande joie que Laura Smet a donc partagé cette bonne nouvelle avec tout le monde : "Septembre 2022. Mise en scène de Louis-Do de Lencquesaing avec Jean-Pierre Darroussin et moi" a-t-elle légendé.