Lou Doillon enceinte : qui est le père de son deuxième enfant, artiste comme elle ?

Une mère complice avec son aîné

Lou Doillon est en tout cas des plus épanouies par cette nouvelle grossesse. Le 18 mars dernier, la soeur de Charlotte Gainsbourg a partagé cette heureuse nouvelle, sur Instagram en publiant une vidéo. "Oops I did it again" ("Oups, j'ai recommencé"), a-t-elle écrit. La dernière fois qu'elle a dévoilé son ventre qui s'arrondi, c'est topless sous une salopette, toujours sur le réseau social. Et comme à chacune de ses rares apparitions, elle a été très remarquée. Lou Doillon est déjà maman de Marlowe Jack Tiger, dont elle est très proche. "J'ai à présent connu le monde avec toi pour acolyte plus longtemps que sans toi, avait-elle écrit en anglais en légende, pour célébrer les 19 ans de son aîné. J'avais 19 ans quand tu es né, 19 ans de félicité à tes côtés."