Lou Doillon enceinte et topless : superbes photos depuis la Californie

"Je t'aime" écrit simplement dans les commentaires Béatrice Dalle, très proche de celle qui est aussi chanteuse. D'autres internautes ont également commenté cette publication soulignant la beauté des clichés mais aussi de la future maman qui est rayonnante. "Trop chouette celle dans l'océan de fleur", "So pretty","One of my favorite places on earth, profite !", "Bon séjour dans ces grands espaces que j aime ...vous portez magnifiquement bien ce futur bébé, vous êtes un soleil. que du bonheur", "Magnifique", "Trop belle !!!", "Très beau, belle !! Magnifique !!", peut-on ainsi lire en légende de cette publication.

Il y a quelques jours, Lou Doillon avait confié être passée par la ville de Los Angeles, où elle avait séjourné dans le prestigieux Château Marmont dans lequel Jay Z et Beyoncé avaient organisé leur soirée après les Oscars. Elle avait à cette occasion partagé un portfolio d'images et avait même réalisé une esquisse de son joli ventre rond. Au cours de son road trip, elle avait également fait une étape à Las Vegas. Peut-être arrivera-t-elle bientôt à San Francisco qui serait la suite logique de son voyage sur la côte Ouest ?