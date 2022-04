Lou Doillon enceinte : en petite tenue pour un grand road trip aux Etats-Unis

Lou Doillon est une artiste dont l'esprit a sans cesse besoin d'être nourri. Ses inspirations, la fille de Jane Birkin et Jacques Doillon est partie les chercher à des milliers de kilomètres de la France.

Enceinte de son deuxième enfant, la petite soeur de Charlotte Gainsbourg a mis le cap sur les Etats-Unis et plus précisément la Côte Ouest. Depuis plusieurs jours, Lou Doillon s'offre un grand road trip en voiture qu'elle documente très largement sur sa page Instagram, sans que l'on sache qui l'accompagne. Après être passée par Los Angeles, avoir séjourné dans le prestigieux Château Marmont - où Jay Z et Beyoncé avaient organisé leur grande soirée après les Oscars, avec Rihanna enceinte et en transparence - Lou Doillon a mis la route du Nevada pour atterrir à Las Vegas.

Dans sa story du vendredi 15 avril 2022, la chanteuse de 39 ans s'est dévoilée au petit matin, à l'extérieur du maison, sous un soleil radieux. Apparaissant au loin avec son ventre arrondi, Lou Doillon semblait ne pas porter de pantalon mais une culotte blanche, de hautes chaussettes rouges et un pull (voir le diaporama).

Depuis l'annonce de cette deuxième grossesse faite en mars dernier, Lou Doillon la vit dans la plus grande aisance. Quelques jours après avoir fait savoir qu'elle était à nouveau enceinte, elle s'était présentée dans un look pour le moins spécial au dîner de l'association AEM (Un Avenir pour les Enfants du Monde) organisé au profit des enfants du Rwanda, au Pavillon Ledoyen à Paris. Elle portrait un leggin coloré et un petit haut, une tenue confortable qui laissait largement apparaître ses jolies formes de femme enceinte. Peu de temps après, elle s'était dévoilée topless sous une salopette sur Instagram. Autant de preuves que Lou Doillon vit une grossesse pleinement épanouie.

La fille de Jane Birkin se sent si bien qu'elle n'a pas eu peur de prendre l'avion puis la voiture pour parcourir les longues routes américaines et d'affronter la chaleur de la Californie. De son passage à Los Angeles, elle a partagé un portofolio d'images mariant photos et dessins. Lou Doillon a notamment réalisé une esquisse de son ventre rond.