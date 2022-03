Beyoncé à moitié nue dans une robe transparente, elle fait monter la température en soirée

La soirée organisée par le couple aura marqué les esprits. En effet, le véritable défilé de stars dans des tenues toutes plus somptueuses et audacieuses les unes que les autres a sans doute fait rêver les observateurs du monde entier. On pense notamment à la tenue osée de Rihanna qui avait décidé de porter une robe transparente pour l'occasion et d'afficher son baby bump. Winnie Harrow et sa robe Versace, ainsi que la sublime Zoë Kravitz (qui a réagi à la polémique sur Will Smith), Kim et Khloe Kardashian étaient également de la partie.

Queen B a vécu une soirée tout bonnement mémorable, elle qui avait quelques heures plus tôt ouvert la cérémonie des Oscars par sa brillante interprétation de la chanson Be Alive, tiré du film King Richard, biopic sur le père des championnes de tennis Venus et Serena Williams. La cérémonie des Oscars avait par ailleurs sacré Will Smith comme meilleur acteur pour son rôle dans ce biopic.