Beyoncé : Créatrice et égérie torride, en body pour Ivy Park

Les réseaux sociaux sont le front d'une guerre sans fin pour le titre de star la plus sexy de la planète. Beyoncé y lance une nouvelle offensive, soutenue par une centaine de millions d'admirateurs. La superstar embrase la Toile avec la nouvelle campagne torride de sa marque de vêtements, Ivy Park.

La planète Mode raffole de ses nombreuses collaborations. Selon la plateforme de recherche de mode mondiale Lyst, celles d'Off-White™ et Ikea, Nike et sacai et de Stone Island et Supreme comptaient parmi les plus plébiscitées de 2019. Beyoncé se positionne déjà pour 2020, en poursuivant la campagne de lancement de la nouvelle collection d'Ivy Park, désormais associée à adidas.

La ligne "adidas x IVY PARK" sera disponible le samedi 18 janvier 2020. La créatrice Beyoncé en porte les articles dans le film de sa campagne et sur une série photo torride.