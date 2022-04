Charlotte Gainsbourg : Ses filles Jo et Alice complices pour des vacances en famille à Rome

Charlotte Gainsbourg est à la tête d'une jolie famille composée de son compagnon Yvan Attal et de leurs trois enfants : Ben (25 ans), Alice (20 ans) et Jo (11 ans). Un clan soudé où chacun garde ses libertés et son indépendance. Pour preuve, Charlotte Gainsbourg a embarqué les deux dernières de la tribu pour une virée entre filles à Rome en Italie. La star venait pour l'exposition LOVOTIC, album conceptuel autour de la relation charnelle que pourraient entretenir un homme et un robot, au FOROF de Rome. Un événement qu'elle a fait découvrir à ses deux filles.

Leur séjour dans le pays de la botte, Alice et Jo semblent l'avoir apprécié. Sur son compte Instagram, la jeune femme en a dévoilé un peu plus que sa célèbre maman, bien plus professionnelle. Sur les clichés qu'elle a publiés, Alice dévoile les coulisses de la virée italienne dont elle a profité avec sa mère et sa petite soeur. La complicité était bel et bien au rendez-vous entre elles. Avec environ 10 ans d'écart, Jo et Alice pourraient ne rien avoir en commun, c'est pourtant tout le contraire si l'on se fie aux photos des soeurs prises dans les rues romaines.