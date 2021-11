Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal : Leur fille Alice refuse de participer à leurs projets

Le cinéma, chez eux, c'est une affaire de famille. Le 1er décembre 2021, le public français découvrir le film Les choses humaines, d'Yvan Attal, avec à l'affiche son épouse Charlotte Gainsbourg et leur fils Ben. Ce n'est pas la première fois que le jeune homme se retrouve, sur un plateau, entouré de ses parents, puisque son nom était déjà inscrit au cast de Ma femme est une actrice, en 2001. Il avait 4 ans... et a pris goût, très tôt, au plaisir fou de jouer.

Mais dans le clan, tout le monde n'a pas forcément envie de participer. Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg sont parents de trois enfants, Ben - né en 1997 -, Alice - née en 2002 - et Joe - née en 2011. Or, la cadette n'a accepté de collaborer, professionnellement, avec maman qu'à une reprise. "Je ne veux pas parler pour elles. Alice est très secrète, je l'ai filmée dans un clip, et puis ensuite je lui ai proposé autre chose, et elle a dit non, raconte la comédienne dans les pages du magazine ELLE. Elle veut décider elle-même. Et la petite est trop petite, elle verra !"

Il n'en a rien à faire de nos films

Alice Attal était effectivement apparue dans le clip du titre Deadly Valentine en 2017. Puis plus jamais - si ce n'est sur le tapis rouge du Festival de Cannes, en juillet dernier, pour le film Jane par Charlotte. Quant à Ben, il a beau travailler avec son père, il préfère citer Les Affranchis, Le Parrain, les filmographies d'Al Pacino ou Robert De Niro en guise de références. "Il n'en a rien à faire de nos films, c'est un point commun que partagent nos trois enfants, assure Yvan Attal. On ne les intéresse pas !"

Voilà, encore, un trait de caractère qui coule dans les veines du jeune homme. Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg évitent soigneusement, l'un l'autre, de se montrer certaines de leurs performances cinématographiques. "Ils ont un métier que j'adore, précise Ben Attal. Et j'ai les souvenirs d'enfance les plus fun du monde, j'adorais aller sur les plateaux... mais je n'ai jamais vu leurs films." Il n'a, d'ailleurs, pas plus écouté la discographie légendaire de son grand-père...

Retrouvez l'interview croisée de Charlotte Gainsbourg, Yvan et Ben Attal dans le magazine ELLE, n°3962 du 26 novembre 2021.