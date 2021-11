Charlotte Gainsbourg : Son fils Ben n'a jamais écouté les chansons de Serge Gainsbourg, il explique

C'est en famille que Charlotte Gainsbourg revient au cinéma en cette fin d'année, accompagnée de son compagnon de longue date Yvan Attal et de leur fils Ben Attal (24 ans). Le 1er décembre 2021, parents et enfant seront à l'affiche du film Les Choses humaines, un drame dans lequel un jeune homme (incarné par Ben Attal) est accusé d'avoir violé une jeune femme. Un projet familial sur lequel ils sont revenus, à trois, dans une nouvelle interview accordée au magazine Madame Figaro du 12 novembre 2021.

Avec pour grands-parents maternels Serge Gainsbourg et Jane Birkin, et pour parents Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, Ben ne semble aucunement souffrir du poids que peut faire peser un clan si célèbre. "Du côté de maman, j'appartiens à une famille très exposée et rock'n'roll. Mais les gens nous ont toujours témoigné de l'affection", a commenté le grand frère d'Alice et Jo (19 et 10 ans) auprès de nos confrères.

Je t'aime moi non plus, La Javanaise, Lemon Incest, Je suis venu te dire que je m'en vais... Etonnamment, le jeune comédien admet n'avoir jamais véritablement écouté les chansons de son illustre grand-père, décédé en 1991 : "Je n'ai pas connu mon grand-père, hélas. Je n'ai pas encore cherché à écouter ses chansons, même si certaines me sont tombées dans l'oreille, explique-t-il. Je me les réserve pour plus tard." Peut-être l'ouverture prochaine de la Maison Gainsbourg, le musée que prépare Charlotte Gainsbourg dans la maison que possédait son père à Paris (au 5 bis Rue de Verneuil), sera-t-elle l'occasion pour son fils d'enfin découvrir les grands classiques de Gainsbarre...

En plus d'avoir toute une discographie à découvrir, Ben Attal avoue avoir une autre oeuvre familiale à voir : le film L'Effrontée, pour lequel sa célèbre maman a décroché le César du meilleur espoir féminin à en 1986, à seulement 15 ans. "J'ai honte..." Une séance de rattrapage en famille règlera le problème en une soirée !