Charlotte Gainsbourg : Ses filles Alice et Joe complices en photos

Chez les Gainsbourg-Attal, le cinéma est une affaire de famille. Parents de trois enfants, Charlotte Gainsbourg etYvan Attal ont pour l'instant donné sa chance à leur fils Ben, l'aîné de la fratrie, dans Mon chien stupide et Les choses humaines. Les petites soeurs Alice et Joe n'ont pas encore eu cette opportunité mais elles ne s'en portent pas plus mal. Neuf ans les séparent et pourtant, Alice et Joe partagent de sacrés moments de rigolade et de complicité. Sur le compte Instagram de l'adolescente, on découvre d'ailleurs qu'elles sont bien plus proches que ce que l'on peut voir. Ce week-end, l'ambiance à la maison était plutôt cocooning. Et dans ces instants-là, Alice adore passer du temps avec sa petite soeur. Les portraits crachés de leur maman ont passé un moment à regarder film ou série sur l'ordinateur, tranquillement emmitouflés sous la couette.