Charlotte Gainsbourg : En famille à Disneyland pour les 10 ans de sa fille Joe

Charlotte Gainsbourg est une maman très protectrice. Même si elle avait convié toute sa petite tribu sur la Croisette, la semaine dernière, l'artiste de 49 ans ne montre pas les visages de ses bambins si aisément !

Ce vendredi 16 juillet, la fille de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin a de nouveau fait une entorse à la règle pour un jour très spécial ! La soeur de Lou Doillon a dévoilé un cliché très mignon d'elle, embrassant sa fille cadette, Joe. Cette dernière fête aujourd'hui ses 10 ans. "Bon anniversaire mon coeur", a écrit l'épouse d'Yvan Attal en anglais. Pour célébrer l'évènement comme il se doit, la chanteuse, qui s'est lancée dans la réalisation avec son documentaire Jane par Charlotte, est allée à Disneyland Paris avec sa petite famille !

Sur Instagram, la maman de Ben, Alice et Joe (24, 18 et 10 ans) s'est amusée avec ses enfants et a fait plusieurs manèges. En story, elle a partagé des vidéos où l'on entend la joyeuse bande crier et rire, alors qu'ils se trouvent dans le noir complet, dans le parc d'attractions.