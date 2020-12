Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon : Douces retrouvailles en Bretagne, leurs enfants complices

Actuellement en Bretagne, à Lannilis, Charlotte Gainsbourg profite d'un séjour en famille avec ses enfants Joe (née en 2011), Alice (née en 2002) et Ben (né en 1997). Le 26 décembre 2020, la fille de Serge Gainsbourg a partagé plusieurs clichés de ses enfants en story Instagram.

Complices, on découvre Alice et Ben s'entraîner au tir à l'arc dans leur grande propriété située dans le Finistère. La veille, Charlotte avait partagé des images de sa fille cadette Joe en train de déballer tous ses cadeaux de Noël sous le sapin. Un séjour précieux en famille pour l'actrice qui était partie loin des siens aux États-Unis durant six ans. Désemparée et sous le choc, Charlotte s'était exilée à New York en 2013 juste après le décès tragique de sa soeur Kate Barry. En quête de tranquillité et d'anonymat, l'actrice du film Prête-moi ta main avait alors tout quitté pour vivre dans la grosse pomme, lieu idéal pour se retrouver et faire le deuil de sa soeur. "Là-bas, j'ai découvert une partie de moi que je ne connaissais pas" avait d'ailleurs confié la compagne d'Yvan Attal à Elle au sujet de sa nouvelle vie à New York.

Rentrée en France depuis le mois de juin, la chanteuse de 49 ans peut désormais profiter de ses proches, dont sa soeur Lou Doillon (38 ans) venue la rejoindre en Bretagne. En effet, la fille de Jacques Doillon et de Jane Birkin a indiqué le 25 décembre 2020 être dans le Finistère, elle-aussi. En légende d'une vidéo vintage dévoilant la chanteuse à l'âge de 9 ans en pleine chorégraphie de danse, elle écrit : "Merry X Mas. Back when I was 9" ("Joyeux Noël. De retour quand j'avais 9 ans").