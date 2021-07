Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin : mère et fille complices à Cannes

C'est le duo qui a certainement fait le plus parler ! Après Jodie Foster et son épouse Alexandra Hedison, c'était au tour de Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin de faire crépiter les flashs des photographes !

Mercredi 7 juillet, mère et fille se sont montrées très complices et souriantes sur le tapis rouge, en smoking noir. Elles ont posé devant les photographes et ont retrouvé l'effervescences du Festival de Cannes.

Ce jeudi 8 juillet, elles étaient également présentes sur le photocall, habillées de façon très décontractée mais chic. Charlotte Gainsbourg portait une veste en denim accessoirisée d'une ceinture en cuir et un jean bleu clair ainsi que des bottines noires. Sa mère avait opté pour une chemise blanche Céline, un jean et des Converse.

Habituées de la Croisette, Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin ont fait le déplacement afin de présenter le documentaire Jane par Charlotte, écrit et produit par l'épouse d'Yvan Attal et présenté en séance spéciale dans la sélection Cannes Premières.

Dans cette production intimiste, l'interprète de Heaven Can Wait tresse le portrait de sa mère et revient notamment sur des moments marquants de sa vie comme la mort de Serge Gainsbourg et celle de Kate Barry, sa fille aînée, fruit de sa relation avec le compositeur de musiques de films John Barry.

Il s'agit du premier long-métrage réalisé par Charlotte Gainsbourg et les fans de l'actrice pourront le découvrir sur grand écran le 27 octobre prochain ! Et pour sa première fois à Cannes en tant que réalisatrice, la fille de Serge Gainsbourg est venue accompagnée de ses trois enfants Ben, Alice et Joe (24, 18 et 9 ans).