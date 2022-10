Emma de Caunes et Sinclair parents de Nina, 20 ans : photo de leur fille qui leur ressemble tant

Il y a un peu plus de vingt ans, le chanteur Sinclair, alias Mathieu Blanc-Francard de son vrai nom, et l'actrice Emma de Caunes, César du meilleur espoir pour Un frère se sont mariés. Deux décennies plus tard, le couple n'est plus, mais de leur union est née une fille, Nina, il y a vingt ans exactement, le 9 octobre 2002.

Sa maman a dévoilé ce dimanche sur Instagram une magnifique image de son enfant prise par le photographe Alessandro Clemenza. En légende, elle a écrit : "20 ans !!! Joyeux anniversaire ma fille adorée Soleil de ma vie." Une jeune femme qui ressemble autant à son papa qu'à sa maman !