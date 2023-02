Antoine de Caunes en deuil : coup dur, son ex-femme Gaëlle Royer, mère d'Emma de Caunes, est décédée

Ce mardi 7 février, à travers un post Instagram, c'est avec une immense tristesse qu'Antoine de Caunes a pleuré la mort de son ex-femme Gaëlle Royer. "Gaëlle...", a écrit le mari de Daphné Roulier, en ajoutant un emoji en forme de coeur noir, en légende d'une photo de la défunte réalisatrice. Une annonce choc, qui n'a pas manqué de choquer et d'attrister les internautes. "Toutes mes pensées vous accompagnent, Emma et toi...", "Quelle triste nouvelle", "Mes sincères condoléances à Emma à toi et à la famille", pouvait-on lire dans l'espace réservé aux commentaires.

Beaucoup de messages adressés à "Emma ", qui pour rappel est la fille des deux artistes. Elle semblait très proche de sa maman, en témoigne cette interview accordée à Santé Magazine et datant de 2015, dans laquelle elle avait confié que sa maman avait réussi à l'initier à une discipline millénaire : la méditation.