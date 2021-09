Antoine de Caunes et son épouse Daphné Roulier : une complicité folle après 14 ans de mariage !

La rentrée littéraire ne se fera pas sans lui ! Jeune prodige de la plume âgé de 31 ans, Sacha Sperling - de son vrai nom Yacha Kurys - a récemment sorti son cinquième roman intitulé Le fils du pêcheur aux éditions Robert Laffont, le 19 août dernier. Une oeuvre qui renoue avec le romantisme noir et l'auto-fiction de ses premiers ouvrages, qui en a déjà séduit plus d'un. La preuve : le 6 septembre 2021, l'auteur a organisé une séance de dédicaces à l'hôtel Costes, situé dans premier arrondissement de Paris, et a eu droit à la visite de nombreuses célébrités hypnotisées par sa verve.

Sacha Sperling est le fils d'Alexandre Arcady et de la réalisatrice Diane Kurys, qui étaient évidemment présents pour le soutenir - il est aussi le demi-frère du prodigieux réalisateur Alexandre Aja. Egalement de la partie pour discuter littérature ce jour-là : Yvan Attal, Régis Wargnier, Sylvie Testud, Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Inès de la Fressange et son compagnon Denis Olivennes, Pierre Palmade, Patrick Chesnais, Géraldine Danon, Coco Bakonyi, Claire et Alexandre Arcady ainsi que Daphné Roulier avec son mari Antoine de Caunes.

Dans Le fils du pêcheur, Sacha Sperling évoque deux histoires d'amour qui appartiennent au passé, mais dont le souvenir, la fougue, brisent toujours l'âme du personnage principal. Un synopsis qui, forcément, semble familier pour Antoine de Caunes, qui n'a jamais vraiment oublié aucune de ses romances. Et pour cause. S'il est marié à Daphné Roulier depuis mai 2007 et qu'il a eu avec elle un fils, Jules, désormais âgé de 13 ans, il a également connu des sensations fortes auprès de Gaëlle Royer, sa première épouse et mère de sa fille Emma de Caunes, ainsi qu'avec Agnès Léglise, avec qui il a eu Louis en 1987. Un beau roman, plusieurs belles histoires...