"Pas un très bon père" : Antoine de Caunes honnête sur sa relation avec ses deux grands enfants

Qu'est-ce qui pourra arrêter la carrière de l'inusable Antoine de Caunes ? Certainement pas l'âge en tout cas, puisque l'animateur qui fêtera cette année ses 70 ans ne compte pas raccrocher de sitôt et se lance dans des nouveaux projets. "Je n'ai pas encore tout à fait 70 ans, je peux me permettre ce genre de coquetterie. Je ne me suis jamais posé la question en ces termes-là. Ni en termes d'âge. Si quelqu'un doit se la poser, ce n'est pas moi. C'est trop raisonnable cette manière d'aborder l'existence", a-t-il expliqué à nos confrères de TV Magazine dans une interview parue ce jeudi 19 décembre.

Antoine de Caunes va bientôt diriger une nouvelle émission de Canal +, nommée Genre, genres, dédiée au vaste univers qu'est le cinéma. Celui qui se considère comme "un enfant de la télé" selon ses propres termes - son père était journaliste, sa mère comédienne - a lui-même accepté de se confier sur sa famille, et notamment ses enfants : Emma (46 ans), actrice et Louis (35 ans), réalisateur et photographe.

Je n'ai pas été assez là

"Je ne me considère pas comme un très bon père", a-t-il avoué. "D'abord parce que j'ai eu Emma très jeune. Puis Louis, dix ans plus tard, mais à un moment de ma vie où j'en étais encore à chercher ma place dans le monde, avec un métier où les frontières sont poreuses entre le travail et le privé", a-t-il poursuivi. Un timing qui n'a pas permis à Antoine de Caunes d'avoir été aussi présent qu'il l'aurait souhaité. "Je n'ai pas été assez là, mais on s'entend magnifiquement bien, on a réussi à tout recoller", a confessé le compagnon de Daphné Roulier à ce sujet. Antoine de Caunes est également le papa de Jules, né de son amour pour la journaliste en août 2008.

Un contexte peu évident dont sa fille, qui s'est construit d'une belle carrière en tant que comédienne, a également pâtit. "J'ai beaucoup changé de lycée, beaucoup déménagé. Déjà que c'est toujours compliqué d'être la nouvelle, au moment où on dit votre nom à l'appel, il y a toutes les têtes qui se tournent", expliquait Emma dans l'émission En Aparté en avril dernier. "Plus je grandissais, plus il devenait populaire auprès des gens de ma génération aussi ", résumait-elle. Heureusement, aujourd'hui tout semble aller pour le mieux dans le clan de Caunes.