Diaporama : "Pas un très bon père" : Antoine de Caunes honnête sur sa relation avec ses deux grands enfants

6 / 22

Exclusif - Emma de Caunes et Antoine de Caunes - Soirée "Tricolore Party" pour célébrer le 65ème anniversaire du Thermolactyl de Damart à la Maison Molière à Paris le 13 septembre 2018. Damart, son Thermolactyl et son éclair rouge sont inscrits dans l'inconscient collectif depuis 65 ans. Le secret anti-frisson que l'on se transmet de génération en génération. C'est vrai, on a tous une histoire avec Damart. Pour Mademoiselle Agnès, Thermolactyl rime avec vintage, humour et... garçon en caleçon. Un coup de foudre pour la version 90's qu'elle remet au goût du jour et de la mode. Entourée de 6 créatifs de talent, la chroniqueuse et productrice la plus fun et fashion de France, marraine des 65 ans Damart, propose autant de versions so hype de cet iconique souvent imité, jamais égalé. Ils ont tous une histoire avec Damart, et vous ? © Denis Guignebourg/Bestimage Exclusif - Emma de Caunes et Antoine de Caunes - Soirée "Tricolore Party" pour célébrer le 65ème anniversaire du Thermolactyl de Damart à la Maison Molière à Paris le 13 septembre 2018. Damart, son Thermolactyl et son éclair rouge sont inscrits dans l'inconscient collectif depuis 65 ans. Le secret anti-frisson que l'on se transmet de génération en génération. C'est vrai, on a tous une histoire avec Damart. Pour Mademoiselle Agnès, Thermolactyl rime avec vintage, humour et... garçon en caleçon. Un coup de foudre pour la version 90's qu'elle remet au goût du jour et de la mode. Entourée de 6 créatifs de talent, la chroniqueuse et productrice la plus fun et fashion de France, marraine des 65 ans Damart, propose autant de versions so hype de cet iconique souvent imité, jamais égalé. Ils ont tous une histoire avec Damart, et vous ? © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg