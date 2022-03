Emma de Caunes a quitté Paris : confidences sur sa nouvelle vie en voie de "mémérisation"

A 45 ans, Emma de Caunes mène une discrète carrière dans le show business, elle qui a été césarisée en 1998 comme meilleur espoir féminin. Elle revient avec une casquette de réalisatrice sur le petit écran pour la mini-série Neuf Mecs, qui fait écho à Neuf Meufs où jouait notamment sa fille Nina. Interrogée par Libération, elle a fait le point sur sa vie actuelle.

A l'instar d'un Stéphane Bern parti se mettre au vert dans le Perche ou d'un Julien Doré installé dans les Cévennes, Emma de Caunes a révélé au journal avoir elle aussi quitté Paris pour habiter en province. "Depuis deux ans, la lectrice de Carver habite Trouville, un exil à la Duras qu'elle moque en détachant les syllabes du lieu, Trou-ville. L'éloignement capital lui fait la bottine salée, la dégaine sans apprêt et la mine réjouie", écrit le quotidien dans son édition du lundi 21 mars.

Loin de la capitale et de ses mondanités, l'actrice et réalisatrice profite par exemple de la proximité avec la plage pour mener une vie tranquille, presque lambda. D'ailleurs, alors qu'elle est en promo pour sa série, elle pourrait faire parler d'elle et se donner de la visibilité mais ce n'est pas le genre de la maison. L'égo, le besoin de se mettre en avant, très peu pour elle ; son César repose même caché dans un garde-meubles ! "Se plier à la promo Instagram semble dès lors dérisoire, détailler ses balades matinales sur la laisse de basse mer avec son labrador noir, idem", ajoute le journal.

Emma de Caunes, mariée à Jamie Hewlett (le dessinateur du groupe virtuel Gorillaz), revendique volontiers avoir toujours eu un petit côté effacé. "J'ai vite été cataloguée, mais à 25 ans j'étais maman, je n'avais plus envie de jouer les fêtardes", dit-elle avec franchise. Sa fille, Nina, est née de son histoire passée avec Sinclair. Cash, la fille d'Antoine de Caunes s'amuse même d'être en voie de "mémérisation" !

Retrouvez la série Neuf Mecs (avec Philippe Katerine, Yannick Renier...), sur Canal +, dès le lundi 21 mars 2022.