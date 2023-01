Antoine de Caunes : Rarissime photo de son ex-femme dévoilée, bluffante ressemblance avec Emma !

La ressemblance est impressionnante ! Ce vendredi, Emma de Caunes, fille du présentateur et journaliste Antoine de Caunes, a révélé une très rare photo de sa mère, Gaëlle Royer, restée dans l'ombre même au moment de son histoire d'amour avec la star de Nulle Part Ailleurs. Prise alors que le couple était très jeune, en compagnie du musicien américain Garland Jeffreys, l'image sent bon les années 80 et l'amour du rock'n'roll. Et difficile de ne pas voir à quel point mère et fille sont les mêmes !

D'ailleurs, les commentaires sous la photo sont unanimes : alors que la plupart des internautes sont heureux de découvrir enfin le visage de la mère d'Emma de Caunes, tous remarquent à quel point les deux femmes se ressemblent. Et semblent très proches : en 2015, la quadragénaire avait confié que sa mère avait réussi à l'initier à une discipline millénaire, la méditation.

Une grande famille très créative

"J'ai une maman qui est folle dingue de l'Inde, elle m'a initiée à la méditation, cela me fait du bien", avait-elle révélé, avant d'expliquer pourquoi mère et fille avaient désormais toute confiance dans les traitements de ce pays. "Lorsque ma mère a pris la décision d'aller en Inde, consulter à Jodhpur un grand médecin ayurvédique connu dans le monde entier, j'étais un peu effrayée, ce n'est pas du tout de notre culture. Elle a été vraiment soignée par cette médecine, elle s'en est sortie", avait-elle conclu sur le sujet, dans une rare confidence sur Gaëlle Royer.