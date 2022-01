César 2022 : Une "grande scénariste et cinéaste" choisie comme présidente de la cérémonie

La scénariste, réalisatrice et écrivaine de 80 ans Danièle Thompson sera la présidente de la prochaine cérémonie des César du cinéma qui se déroulera le 25 février prochain (et ne devrait pas manquer de rendre hommage à Gaspard Ulliel), a annoncé l'Académie par un communiqué : "Nous sommes très heureux d'annoncer que la grande scénariste et cinéaste Danièle Thompson présidera la 47e Cérémonie des César, le 25 février prochain sur la scène de l'Olympia."

Fille du réalisateur Gérard Oury (La Grande vadrouille, Les Aventures de Rabbi Jacob, L'As des as) et de l'actrice Jacqueline Roman, Danièle Thompson s'est révélée au cinéma au milieu des années 1960 en écrivant des scénarios à succès. Elle co-écrit avec son père le scénario de La Grande vadrouille en 1966 puis écrira sur tous les films de ce dernier jusqu'à la fin de sa carrière. Danièle Thompson, qui s'est mariée en 2012, a reçu 4 nominations au César du meilleur scénario pour La reine Margot, Ceux qui m'aiment prendront le train, La Bûche et Fauteuils d'orchestre, ainsi qu'une nomination aux Oscars pour le scénario de Cousin, Cousine en 1976.