César 2022 : Un baiser de Jean-Paul Belmondo et d'Anna Karina pour l'affiche officielle

Jean-Paul Belmondo brouillé durant 40 ans avec les César

L'histoire de Jean-Paul Bemondo avec les César n'a pas été un long fleuve tranquille. L'acteur est resté brouillé avec l'académie durant quarante ans. Il lui en voulait d'avoir choisi César plutôt que son père, le sculpteur Paul Belmondo, pour la création du célèbre trophée. Et Bebel reprochait également aux César de ne pas l'avoir reconnu au début de sa carrière. "L'unique prix décerné par une Académie que j'aurais aimé obtenir c'est celui du Conservatoire, je crois qu'il est maintenant un peu tard", avait-il déclaré en 1989, après avoir refusé de recevoir le César du meilleur acteur pour Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. La brouille avait finalement pris fin en 2017 lorsque Jean-Paul Belmondo s'était rendu aux César en 2017 pour y recevoir un César d'honneur. Il était ému devant sa fille Stella et sa famille.

César d'honneur à Cate Blanchett

La 47e édition des César se déroulera le 25 février prochain sur la scène de l'Olympia et sera diffusée en clair sur Canal+. Pour la dixième fois, Antoine de Caunes en sera le maître de cérémonie. Cette grande soirée de cinéma d'ores et déjà très attendue sera marquée par la présence de Cate Blanchett. L'actrice australienne de 52 ans recevra un César d'honneur pour sa carrière et ses engagements,

L'actrice et productrice, qui a notamment remporté deux Oscars en 2005 et 2014 pour ses rôles dans The Aviator de Martin Scorsese et Blue Jasmine de Woody Allen, se verra remettre le prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et sa personnalité "absolument remarquables", avaient fait savoir les organisateurs des César en décembre dernier. Cate Blanchett est "une artiste aux multiples facettes, qui oeuvre au cinéma, à la télévision, au théâtre", avait rappelé l'Académie des Césars.