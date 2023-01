Gilles Lellouche, 20 kilos de plus sur la balance : 5 repas par jour, un régime choc !

Les acteurs ont la formidable capacité de jouer de leur corps pour incarner des personnages. Pour beaucoup, prendre du muscle, mincir ou s'enlaidir est un objectif. Gilles Lellouche s'est fixé celui de grossir pour avoir sa place sur le tournage du film Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu, en salles le 1er février prochain. Au micro de RTL dans l'émission présentée par Yves Calvi ce mardi 24 janvier, le jeune papa de 50 ans en a dit plus sur la transformation physique qu'il a dû opérer pour les besoins du film.

Comme il l'a confirmé lui-même, Gilles Lellouche a pris 20 kilos pour devenir Obélix. Pour ce faire, pas de potion magique mais une routine quotidienne stricte à suivre pour gagner le plus possible de temps. S'il est sûrement plus facile et rapide de gagner du poids que d'en perdre, prendre autant de poids n'est néanmoins pas à la portée de tous : "On apprend, a-t-il lancé à l'animateur, choqué de savoir que cette prise de poids était réelle. On apprend les cookies, je mangeais 4 à 5 fois par jour."