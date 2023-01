"Il a dû braver d'innombrables difficultés" : Marion Cotillard se livre sur Guillaume Canet

C'est l'une des sorties cinématographiques les plus attendues de ces derniers mois, et elle approche à grands pas : Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. Le film réalisé par Guillaume Canet a déjà eu droit à une bande-annonce ainsi qu'à son avant-première au Grand Rex dimanche dernier, le 15 janvier, avec une grande partie du casting comprenant de nombreuses stars. Parmi elles, la femme du cinéaste de 49 ans notamment, l'actrice oscarisée de 47 ans Marion Cotillard, qui campe le rôle de Cléopâtre. Celle-ci se prête d'ailleurs au grand jeu des médias pour assurer la promotion de ce long-métrage et a donc accordé un entretien à Madame Figaro (dont elle fait la couverture) dans lequel elle évoque son mari, et le fait de tourner avec lui.

"Guillaume distille quelque chose de profondément humain dans sa manière d'aborder les histoires", débute-t-elle à ce propos. "Il permet à ses acteurs d'inventer, il est très engagé dans la création de chaque rôle. Il va toujours chercher à retracer le parcours émotionnel de chaque personnage. La psychologie est sa priorité, même dans une comédie", poursuit Marion Cotillard.

Il a réussi d'une main de maître

Et alors que la pression était lourde sur les épaules du réalisateur, le film étant l'un des plus coûteux de l'histoire du cinéma français et se devant de relancer la franchise après deux précédents volets en demi-teinte, celui-ci a parfaitement relevé le défi si l'on en croit la comédienne. "Je l'ai trouvé très serein sur le tournage d'Astérix et Obélix, alors qu'il se lançait dans une machine gigantesque et qu'il a dû braver d'innombrables difficultés, notamment météorologiques. Guillaume avait une grande assurance et s'est montré à la hauteur de ce projet immense, il maîtrisait admirablement son plateau et savait exactement ce qu'il faisait. Au final, il a réussi d'une main de maître à faire un film populaire familial très vivant", reconnaît-elle.

Une belle déclaration de la part de Marion Cotillard envers le père de ses deux enfants, un garçon prénommé Marcel, né le 19 mai 2011, et une fille nommée Louise, née le 10 mars 2017. Il faut dire que ce couple prestigieux du cinéma tricolore a l'habitude de collaborer à l'écran puisqu'ils ont de nombreux tournage en commun à leur actif : Jeux d'enfants (2002), Le Dernier vol (2009), Les Petits Mouchoirs (2010), Blood Ties (2013), Rock'n Roll (2017) ou encore Nous finirons ensemble (2019), avant la sortie de ce fameux Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu qui viendra s'ajouter à cette liste. Reste maintenant à voir si le succès critique sera au rendez-vous, tout comme les spectateurs dans les salles obscures.