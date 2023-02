Marion Cotillard "couche avec" Guillaume Canet : sans filtre, l'actrice se lâche avec humour sur son couple

Au cinéma ou dans la vie, leur complicité est indéniable ! Alors qu'on les disait plutôt en froid ces derniers temps et que de nombreuses (folles !) rumeurs couraient sur leur couple, Guillaume Canet et Marion Cotillard ont prouvé en promo pour leur nouveau film, Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, que leur entente reste au top quoiqu'il se dise. Et pour une fois, c'est même l'actrice, plus discrète que son compagnon d'ordinaire, qui s'est même permis une petite blague osée...

Interviewée par le magazine Soir-Mag sur "sa relation avec Astérix" avant de décrocher le rôle de Cléopâtre, l'actrice s'est montrée... plutôt franche : "Eh bien je couche avec, donc je le connais pas trop mal !" a-t-elle répondu avec beaucoup d'humour, avant de continuer plus sérieusement. Une petite phrase qui pourrait bien mettre fin à toutes les rumeurs de séparation pour les deux comédiens, parents de deux enfants (Marcel, 11 ans et Louise, 5 ans), ensemble depuis plus de quinze ans et qui n'ont cessé de s'échanger des compliments récemment.

On n'est pas vraiment les meilleures personnes...

Il faut dire qu'ils s'étaient déjà montrés plutôt francs sur leur histoire dans le podcast tourné par la youtubeuse Lena Situations, Canapé Six Places, sorti ce jeudi. Les acteurs, qui ont déjà collaboré 9 fois au cinéma, étaient accompagnés de leur meilleur ami Gilles Lellouche et avaient accepté de répondre en sa compagnie aux questions des internautes.