"Il m'a fait embrasser tous ses potes" : Marion Cotillard gênée par Guillaume Canet qui se "plaint"

Guillaume Canet, Marion Cotillard et Gilles Lellouche ont répondu à l'invitation de Léna Situations sur son Canapé Six Places, un podcast convivial diffusé le 1er février 2023 durant lequel les internautes ont pu faire part de leurs questions aux stars. Le trio qu'on peut voir à l'écran dans Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu a ainsi abordé l'accès à un métier dans le milieu du cinéma mais aussi de la polémique des enfants de stars qui évoluent dans cet univers, comme Lily-Rose Depp. La vidéaste web, influenceuse et entrepreneuse a aussi interrogé ses invités sur le tournage des scènes d'amour, une discussion qui a montré la grande complicité entre le savoureux trio.

Être filmé lors d'une scène intime, une situation vraiment pas évidente ! Pour Guillaume Canet, acteur et également réalisateur à succès, le sujet est délicat : "Je sais que c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, je déteste ça. Je n'aime pas ça, il y a un truc qui me met mal à l'aise." S'il se montre sérieux dans un premier temps, il ne peut s'empêcher de plaisanter dans la suite de sa réponse : "Sauf quand c'est pour les deux [Lellouche et Cotillard, ndlr] qui s'embrassent comme dans Les Petits Mouchoirs par exemple."