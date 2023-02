"Manque de respect" : La fille de Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp, controversée mais défendue par une star française

En plaisantant sur la façon d'accéder à un métier dans le milieu du cinéma, Gilles Lellouche a entraîné Léna Mahfouf, son véritable patronyme, à poser la question des enfants de stars. En effet, ils sont nombreux à suivre les pas de leurs parents et sont parfois pointés du doigt sur les facilités avec lesquelles ils arrivent dans cet univers très fermé. Le New York Magazine en a même fait une couverture, utilisant le terme de nepobaby, surnom donné à ses "fils" et "filles de".

Effectivement, elle a deux parents qui sont célèbres

Marion Cotillard, qui maîtrise manifestement mieux la polémique que ses pairs, rebondit alors : "À partir du moment où on a du talent, on va pouvoir faire une carrière. Si on n'en a pas, si on n'est pas à notre place, ça va s'arrêter assez vite. Il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. Surtout que parmi les gens sur cette couverture, il y en a qui sont extrêmement talentueux. Ils n'avaient rien à faire sur une couverture qui manque de respect à des gens qui travaillent... (...) Quelqu'un comme Lily-Rose Depp qui était sur cette couverture et qui est une comédienne absolument extraordinaire et qui, je pense, va faire de grandes grandes choses... Effectivement, elle a deux parents qui sont célèbres, mais si elle n'avait pas de talent, elle ne serait pas dans le cinéma."

Désormais installée dans une superbe villa à Los Angeles, celle à qui l'on a prêté une folle rumeur de liaison sait certainement aussi que les enfants de stars ne sont pas si facilités que cela dans leur vie, ne serait-ce par l'exposition médiatique qu'ils subissent à cause de leurs célèbres aînés.