Marcel et Louise Canet face à un monde "très noir" : ces valeurs que leur papa Guillaume Canet leur transmet

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu sort en salles le 1er février prochain. Un film réalisé par Guillaume Canet, qui joue également dedans puisqu'il incarne Astérix. Dans les pages de Télé 7 jours, ce lundi 23 janvier, l'acteur de 49 ans a expliqué que son "lien" avec cette bande-dessinée mythique était "d'avoir deux enfants (Marcel, 11 ans, et Louise, 5 ans, tous les deux nés de sa relation avec Marion Cotillard, qui incarne Cléopâtre dans ce long-métrage, ndlr). Il avait envie "de réaliser un film qu'ils peuvent voir".

"Je le leur ai dédié. Pour une fois, je suis heureux de partager ce que je fais avec eux. Et puis, il y a bien évidemment un lien avec mon enfance. Je piquais les BD de mon père. Aujourd'hui, c'est mon fils qui les lit. C'est ce qu'il y a de magique, avec ces Gaulois, leurs aventures font partie de notre patrimoine collectif", a-t-il ajouté, lui qui ne se confie que très rarement sur ses enfants. A noter que ce film est notamment une grande première pour son aîné Marcel, puisqu'il fait sa première apparition au cinéma. "Il incarne Astérix jeune", a précisé le père de famille pour le magazine, avant d'assurer que désormais, "la transmission est faite".

Ne pas juger trop vite

Guillaume Canet a également profité de cet entretien pour s'exprimer de façon plus globale sur son rôle de père. Et notamment sur "les valeurs fondamentales" qu'il souhaite inculquer à sa progéniture, à savoir "le respect et la bienveillance". Autre point très important selon lui : "ne pas juger trop vite". Car "les enfants d'aujourd'hui grandissent dans un monde qui est quand même très noir, entre la pandémie, la guerre et le changement climatique". D'après le réalisateur, "on leur laisse un avenir plutôt sombre". Mais "il faut tout de même essayer de leur transmettre un certain positivisme".

Je les aime tellement fort

Lors de l'avant-première d'Astérix et Obélix : L'Empire du milieu qui s'est déroule le 15 janvier dernier au Grand Rex, à Paris, Guillaume Canet s'était confié sur ses deux enfants, présents dans la salle, face au public. Des mots personnels et poignants qui avait tout particulièrement émue Marion Cotillard, sublime dans sa combinaison à fines bretelles Chanel, et en retrait. "Je voudrais remercier mes deux enfants Louise et Marcel, leur dire que je les aime tellement fort. C'est pour vous aussi que j'ai fait évidemment ce film et que j'ai eu tellement plaisir aussi à partager ça et à partager cette aventure avec vous sur le tournage. De vous voir sur les décors et d'être avec vous, c'était vraiment un rêve", avait déclaré l'acteur et réalisateur. Un grand moment d'émotion.