Marion Cotillard installée à Los Angeles : sa nouvelle villa de 400m2, loin de Guillaume Canet "homme de terroir"

Depuis "début septembre", Marion Cotillard est l'heureuse propriétaire d'une villa de 400m2 située à Los Feliz. Un "quartier latino de Los Angeles devenu un repaire de hipsters et stars lassées de Beverly Hills", vient d'écrire le magazine Paris Match dans son dernier numéro. Une demeure qu'elle a achetée pour 6 millions d'euros, et surtout "seule". Car si l'actrice de 47 ans aspire logiquement à avoir un pied-à-terre aux États-Unis depuis La Môme, film dans lequel elle s'est révélée en 2007 aux yeux des américains en retraçant le parcours d'Edith Piaf, ce n'est en revanche pas du tout le cas de Guillaume Canet, le père de ses enfants Marcel et Louise, que l'hebdomadaire a qualifié d'"homme du terroir", attaché à ses racines françaises.

D'après le magazine, le réalisateur d'Astérix et Obélix : L'Empire du milieu ne serait plus intéressé à l'idée d'exporter sa carrière outre-Atlantique depuis "l'échec de Blood Ties, son seul film américain, en 2013". C'est donc bel et bien seule que Marion Cotillard a acquis cette somptueuse propriété des années 1930, comprenant un grand jardin avec piscine et cuisine d'été offrant une vue imprenable sur la skyline de Los Angeles, une dépendance pour les invités, un grand salon avec cheminée, une bibliothèque, une salle de sports, une suite parentale et deux chambres supplémentaires. Sans oublier les salles de bain et la cuisine ornées de marbre, évoquées par le site d'immobilier Dirt .

De star française à internationale

Une maison qui devrait donc lui servir, pour le moment, de pied-à-terre sur le territoire américain. Mais elle pourrait éventuellement envisager, à l'instar d'Omar Sy, de s'y installer pour de bon si Guillaume Canet venait à changer d'avis. Car depuis La Môme, elle s'est fait une place confortable dans l'industrie d'Hollywood, tournant avec les plus grands réalisateurs anglophones comme Christopher Nolan, Woody Allen, James Gray ou encore Robert Zemeckis. Elle a notamment donné la réplique à Brad Pitt, Johnny Depp, Christian Bale, Joaquin Phoenix, Owen Wilson, Morgan Freeman, Tom Hardy ou encore Jeremy Renner, récemment victime d'un grave accident.

Le rêve américain pourrait donc prendre définitivement forme pour l'actrice avec ce potentiel déménagement.