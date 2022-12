Omar Sy revient sur son départ "un peu radical" à Los Angeles, et pourquoi il n'est jamais revenu

Tout comme son ami M. Pokora, Omar Sy vit du côté de Los Angeles depuis quelques années, avec sa femme Hélène et ses enfants Selly, Sabah, Tidiane, Alhadji et Amani-Nour. Un changement de cap qu'il reconnaît certes comme étant "un peu radical" dans un entretien accordé au magazine Psychologies, mais qui découle, "en réalité", d'un "mouvement qui s'est fait lentement". L'acteur de 44 ans "avance toujours un pas après l'autre, sans rien attendre de précis", précisant que c'est avant tout "un état d'esprit", que "ça permet de garder la porte ouverte à beaucoup de possibilités", et que "ça laisse plus de chances à l'extraordinaire".

Mais pour revenir plus précisément sur ce départ outre-Atlantique, en 2012, le héros de la série Lupin explique que son intention première était "passer une année au soleil, prendre du bon temps, et puis revenir". Sauf que lui et les siens ont beaucoup apprécié ce cadre de vie, à tel point qu'ils ont décidé de rester là-bas. "Ça a fonctionné bien mieux que ce qu'on imaginait", avoue-t-il, avant d'ajouter : "Il y avait des opportunités de boulot, on s'y sentait bien, on y trouvait une forme d'apaisement par rapport à ce qu'on venait de vivre en France. Là-bas, la notoriété y est plus douce."

J'ai mis de la distance

Car pour rappel, "après le succès d'Intouchables", Omar Sy est devenu si connu dans l'Hexagone qu'il commençait à devenir difficile pour lui de vivre dans la tranquillité : "Je suis passé d'Omar et Fred (Testot) à Omar Sy. Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire de ce nouveau statut. J'ai eu besoin de protéger mes gosses. De me protéger moi. Alors, j'ai mis de la distance". Mais si son destin a finalement été lié à Los Angeles, il aurait pu, à quelques détails près, partir s'installer au Sénégal, le pays de son père.

En tout cas, "c'était l'idée", explique-t-il dans cette interview. Mais son succès étant si soudain et fulgurant en France, cela ne s'est pas fait. Ce qui ne l'empêche pas pour autant de rester très lié à son pays d'origine. D'ailleurs, il essaie, avec sa boîte, "d'y produire des films". Dans Tirailleurs, long-métrage en salles dès le 4 janvier et dans lequel il joue le rôle principal, "toutes les scènes tournées au Sénégal ont été tournées" par sa société.