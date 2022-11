"Pleurer sur le canapé de ton père" : Lily-Rose Depp atomisée par une top model exaspérée par la "fille de"

À l'école, on en veut souvent aux surdoués ayant, en plus, la fâcheuse tendance à faire croire qu'ils ont raté tous les examens alors qu'ils obtiennent la meilleure note. Les podiums ont, eux aussi, leurs bêtes noires : les filles et fils de. C'est un fait : avoir un parent très connu dans un domaine, qu'il s'agisse du cinéma, de la musique ou encore du mannequinat, est un atout de poids dans la course aux castings et aux opportunités. Ce n'est pas juste mais c'est la vie. Ce constat, ils sont plusieurs à le déplorer, tout domaine confondu. Celui du mannequinat par exemple.

Évoluer dans le milieu depuis plusieurs années, se battre corps et âme pour être embauché et se donner tous les moyens d'y arriver n'est désormais plus suffisant. Ça le serait en tout cas si une nouvelle catégorie de jeunes personnes ne s'était pas immiscée dans ce parcours désormais digne de celui d'un combattant : les enfants de stars.

On ne va pas tourner autour du pot et se mentir. Avoir des parents célèbres, ça ouvre beaucoup de portes. Si Deva Cassel et Jenaye Noah ont toutes les qualités pour évoluer dans la mode, le fait de pouvoir appeler maman et papa Monica Bellucci et Vincent Cassel pour l'une et Heather Stewart-Whyte et Yannick Noah pour l'autre est un bel avantage, voire plus. D'après d'autres stars des podiums, dont l'Italienne Vittoria Ceretti, ce genre de passe-droit offert par dame nature commence à taper sur le système de la concurrence.

L'heure du règlement de comptes

Sur Instagram, Vittoria Ceretti, mannequin pour Chanel, comme Lily-Rose Depp, a brisé le silence sur un fléau injuste d'après elle et en a profité pour répondre aux propos de l'actrice, mannequin et fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, niant dans le ELLE américain avoir profité du statut de ses parents pour avoir du travail et réaffirmant s'être battue comme tout le monde pour décrocher rôles et des places dans des campagnes publicitaires.