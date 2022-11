Lily-Rose Depp très sexy en Chanel : la fille de Vanessa Paradis apparaît très étrange à la sortie d'une soirée...

Quel que soit l'événement où elle se rend, Lily-Rose Depp est magnifique ! Invitée à une soirée Chanel ce vendredi à Miami, la jeune mannequin s'y est rendue entre amis, vêtue d'une tenue ultra-sexy : avec son débardeur bleu ciel court qui laissait apparaitre son ventre et sa mini-jupe assortie, la jeune femme était superbe et profitait de la douceur automnale de la Floride, où les températures tournent entre 25 et 30 degrés ces derniers jours.

Mais en sortant de sa soirée, au moment de remonter dans la voiture, c'est une toute autre Lily-Rose qui a été aperçue : main dans la main avec l'un de ses amis, la jeune femme avait les yeux plissés et semblait s'appuyer sur l'épaule d'une autre de ses connaissances. Alors, gros coup de fatigue, mal aux pieds dans ses sandales blanches... ou peut-être un léger abus d'alcool dans le sang ? Difficile de le savoir, mais en tout cas, vu les sourires du petit groupe, la soirée a été bonne !

Mannequin depuis son adolescence, Lily-Rose Depp mène en tout cas une carrière de plus en plus florissante, que ce soit dans la mode ou dans le cinéma. Bientôt attendue dans une série événement, The Idol, où elle donnera la réplique au chanteur The Weeknd, la jeune femme relève la tête après des semaines qui ont dû être difficiles, celles du procès de son père, Johnny Depp.

Accusé de violences par sa seconde femme, l'actrice Amber Heard, avec qui il a vécu entre 2012 et 2016, l'acteur américain avait nié les violences mais le nom de la jeune fille avait été cité plusieurs fois, son ex-belle-mère estimant qu'elle avait été victime de son père. Lily-Rose, quant à elle, avait pris le parti de l'interprète de Jack Sparrow, bien qu'elle ne soit jamais apparue au procès.

Heureusement, sa mère Vanessa Paradis l'avait rejoint aux Etats-Unis pour la soutenir lors de ce grand déballage public qui avait dû forcément l'atteindre. Et bien qu'il soit toujours caché, on imagine que son petit-frère Jack, 19 ans, était également avec elle. La jeune femme avait sûrement été soutenue par son petit ami également : depuis quelques mois, après des liaisons assez médiatiques (notamment avec Timothée Chalamet), elle vit en effet une romance discrète avec le rappeur français Yassine Stein.